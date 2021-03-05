Более семидесяти природоохранных мероприятий будет реализовано на ПривЖД в 2021 году

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В частности, предусмотрены проекты и акции по охране окружающей среды, селективному сбору вторичных ресурсов, ликвидации несанкционированных свалок и высадке деревьев.До конца года железнодорожники проведут ряд субботников на особо охраняемых территориях. В Волгоградской области соответствующие мероприятия пройдут на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы", в Саратовской области – в природном парке "Кумысная поляна", в Астраханской области – на территории Богдинско-Баскунчакского и Астраханского государственного биосферного заповедников, а также в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма".В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду около 8 тыс. ртутьсодержащих светильников заменят на экологичные осветительные приборы, более 96 тонн отходов производства и потребления планируется вовлечь во вторичный оборот. Кроме того, предусмотрен ряд проектов по снижению негативного воздействия от производственной деятельности структурных подразделений ОАО "РЖД". Так, для защиты населения от шумового воздействия до конца года на участке Горнополянский – Канальная Волгоградского региона ПривЖД планируется возвести более 1,6 км шумозащитных экранов. Проект реализуется в рамках комплексной реконструкции участка имени Максима Горького – Котельниково Приволжской железной дороги.Для координации природоохранной деятельности в упомянутых регионах запланированы заседания региональных контактных групп с участием представителей органов власти, контрольно-надзорных органов и общественных организаций. На совещаниях будут обсуждаться вопросы организации работы по обращению с отходами, соответствия объектов инфраструктуры требованиям природоохранного законодательства и многое другое.