На общероссийской платформе жители Саратовской области смогут выбрать скверы для благоустройства

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Преобразования стали возможны за счет реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».Об этом вчера на брифинге рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв. Территории для благоустройства традиционно выбрали жители в ходе рейтинговых голосований и общественных обсуждений. В 2021 году планируется обновить 113 парков и не менее 50 дворов.«Для выбора территорий в этом году была создана общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды za.gorodsreda.ru, - подчеркнул спикер. - Жители Саратовской области, как и остальные жители России, смогут голосовать за объекты благоустройства на данном сайте (его запустили Минстрой России и АНО «Диалог Регионы»). Это общероссийский портал с информацией о благоустройстве во всех регионах страны. На нем будет размещен перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование по ним во всех субъектах пройдет в течение пяти недель — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года».Зарегистрироваться на сайте za.gorodsreda.ru можно быстро, через «Госуслуги» или соцсети; после этого пользователь сможет выбрать объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. В голосовании может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Свой голос можно отдать за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже выбранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, попадают в перечень для благоустройства на 2022 год. Также будет предложена мобильная версия сайта.До 31 марта планируется отобрать лучших волонтеров, после чего начнется их обучение. Как подчеркнул Асташкин, добровольцам расскажут не только методику голосования, но и историю каждого из благоустраиваемых объектов. Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru — https://dobro.ru/event/10041785. Также можно позвонить по телефону 8-8452-49-19-16 (центр «Молодежь плюс»).