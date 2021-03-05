Современный элеваторный комплекс строится в Саратовской области

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Проектом ООО «СтройАвтодор» предусматривается строительство элеваторного комплекса силосного типа с производственной мощностью единовременного хранения 16 000 тонн зерновых и масличных культур. Комплекс позволит обеспечить хранение, транспортировку и переработку сельскохозяйственных культур.В 2020 году инициаторами введен в эксплуатацию пункт приемки и погрузки сельскохозяйственной продукции, а также лаборатория для исследований. Первый этап строительства на текущий момент пройден.Вторым этапом реализации проекта станет строительство зерноочистительного комплекса производительностью 200 тн/час с системой аспирации, которая обеспечивает соблюдение санитарных требований по составу воздуха. Завершение реализации инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.