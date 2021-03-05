5 марта 2021 ПЯТНИЦА
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Завтра состоится акция «Моя мама – донор!»

Новости


5 марта 2021 года, в преддверии Международного женского дня, в саратовском Центре крови, а также его подразделениях в Балашове, Балакове, Вольске и Энгельсе будет проводиться акция «Моя мама – донор!».

В ней могут принять участие все желающие. Доноров-женщин ждут сувениры от Службы крови.

Акция пройдёт на территории саратовского Центра крови, а также в его подразделениях по адресам:

г. Саратов, ул. Гвардейская, 27;

г. Энгельс, ул. Весенняя, 8;

г. Балашов, ул. Шоссейная, 9А;

г. Балаково, ул. Минская, 65;

г. Вольск, ул. Львова Роща,1.
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