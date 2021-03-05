Завтра состоится акция «Моя мама – донор!»
5 марта 2021 года, в преддверии Международного женского дня, в саратовском Центре крови, а также его подразделениях в Балашове, Балакове, Вольске и Энгельсе будет проводиться акция «Моя мама – донор!».
В ней могут принять участие все желающие. Доноров-женщин ждут сувениры от Службы крови.
Акция пройдёт на территории саратовского Центра крови, а также в его подразделениях по адресам:
г. Саратов, ул. Гвардейская, 27;
г. Энгельс, ул. Весенняя, 8;
г. Балашов, ул. Шоссейная, 9А;
г. Балаково, ул. Минская, 65;
г. Вольск, ул. Львова Роща,1.