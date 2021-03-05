Завтра состоится акция «Моя мама – донор!»

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В ней могут принять участие все желающие. Доноров-женщин ждут сувениры от Службы крови.Акция пройдёт на территории саратовского Центра крови, а также в его подразделениях по адресам:г. Саратов, ул. Гвардейская, 27;г. Энгельс, ул. Весенняя, 8;г. Балашов, ул. Шоссейная, 9А;г. Балаково, ул. Минская, 65;г. Вольск, ул. Львова Роща,1.