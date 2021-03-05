Объявлены итоги конкурса «Серебряная звезда»
В Саратовской области состоялся финал конкурса «Серебряная звезда».
Творческое соревнование для женщин старше 55 лет организовал комплексный центр социального обслуживания населения Энгельсского района при активном участии «серебряных» волонтеров.
Поддержка добровольцев пожилого возраста в регионе оказывается в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
В первом этапе конкурса, проходившем в онлайн-формате, приняли участие более 30 конкурсанток пенсионного возраста. В финал вышли 12 участниц. Самой молодой из них оказалась 56-летняя Татьяна Пшигодская, а самой старшей – 73-летняя Нина Калашникова.
В финале претендентки на главную награду «Серебряной звезды» соревновались в различных номинациях – дефиле в уникальных нарядах, участвовали в конкурсе экспромта и импровизации, выполняли творческое задание. В итоге титул «Серебряная звезда» и главный приз – поездка в Казань – достались пенсионерке Наталии Стешиной.
66-летняя победительница помогает воспитывать четверых внуков, а в свободное время занимается восточными танцами и фитнесом. А еще Наталия Петровна – активный участник движения «серебряных» волонтеров и верный помощник центра соцобслуживания в проведении творческих мероприятий и мастер-классов для пожилых граждан, которые проводятся в рамках нацпроекта «Демография».
Остальные одиннадцать финалисток были отмечены в разных номинациях за позитив, артистичность, элегантность, очарование. Все они получили цветы и памятные подарки.