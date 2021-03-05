Объявлены итоги конкурса «Серебряная звезда»

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Творческое соревнование для женщин старше 55 лет организовал комплексный центр социального обслуживания населения Энгельсского района при активном участии «серебряных» волонтеров.Поддержка добровольцев пожилого возраста в регионе оказывается в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».В первом этапе конкурса, проходившем в онлайн-формате, приняли участие более 30 конкурсанток пенсионного возраста. В финал вышли 12 участниц. Самой молодой из них оказалась 56-летняя Татьяна Пшигодская, а самой старшей – 73-летняя Нина Калашникова.В финале претендентки на главную награду «Серебряной звезды» соревновались в различных номинациях – дефиле в уникальных нарядах, участвовали в конкурсе экспромта и импровизации, выполняли творческое задание. В итоге титул «Серебряная звезда» и главный приз – поездка в Казань – достались пенсионерке Наталии Стешиной.66-летняя победительница помогает воспитывать четверых внуков, а в свободное время занимается восточными танцами и фитнесом. А еще Наталия Петровна – активный участник движения «серебряных» волонтеров и верный помощник центра соцобслуживания в проведении творческих мероприятий и мастер-классов для пожилых граждан, которые проводятся в рамках нацпроекта «Демография».Остальные одиннадцать финалисток были отмечены в разных номинациях за позитив, артистичность, элегантность, очарование. Все они получили цветы и памятные подарки.