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В преддверии Международного женского дня 8 марта в Саратовской области стартовала традиционная акция МВД Росси

Новости


Представители ГУ МВД России по Саратовской области побывали в гостях у нескольких семей погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

Гостей – сотрудников УРЛС, прибывших из главка с поздравительной миссией, у себя дома встречали Ольга Кутнова и Екатерина Смирнова, вдовы сотрудников милиции. Капитаны Иван Смирнов и Геннадий Кутнов погибли на Северном Кавказе, первый – в декабре 2000-го, второй – в марте 2001 года. Они оба посмертно награждены орденами Мужества и навечно зачислены в списки личного состава областных органов правопорядка, бюсты героев установлены на Аллее Мужества в региональном ГУ МВД.

«В преддверии празднования Международного женского дня 8 Марта МВД России традиционно организует проведение акции «8 Марта – в каждый дом», для саратовской полиции – это тоже добрая традиция, – рассказал участвовавший в визите заместитель начальника УРЛС полковник внутренней службы Дмитрий Ильичев. – Конечно же, поздравления жен и дочерей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, проходят наиболее трепетно, несмотря на время, прошедшее со дня трагедий, эта тема остается очень волнующей».

Виновницам торжества вручили цветы и адресовали наилучшие пожелания, поздравив от имени руководства Главного управления. Коллеги, в том числе и кадровая служба, не теряют связи с семьями погибших солдат правопорядка, оказывается необходимая помощь и поддержка, встречи проходят по-семейному душевно. Вот и на этот раз поговорили о насущных проблемах, пожелав на прощанье, чтобы жизнь ставила как можно меньше неприятных вопросов.
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