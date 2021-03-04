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Саратовские пенсионеры осваивают «Азбуку интернета»

Новости


В Саратовской области 164 представителя серебряного возраста окончили курсы компьютерной грамотности в рамках всероссийского проекта «Азбука интернета».

В условиях пандемии навыки работы на компьютере и в интернете стали особо востребованными среди представителей старшего поколения, многим из которых до сих пор приходится находиться в режиме самоизоляции.

Напомним, программа «Азбука интернета» — благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив популярным информационным технологиям.

На территории региона занятия на основе этой программы организует региональное Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области и местное региональное отделение «Союза пенсионеров России». Сегодня подготовка в рамках проекта «Азбука интернета» ведется на базе восьми учебных заведений области, в которых в ближайшее время планируется обучить еще более 250 пенсионеров.

Все материалы размещены в открытом доступе на сайте www.azbukainterneta.ru, а использовать их в работе могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контенту делает получение знаний максимально доступным даже для тех, кто впервые держит мышку в руках, а учебное пособие может быть использовано в качестве самоучителя.

Одно из последних нововведений в обучающей программе – это новый модуль «Возможности мобильных устройств. Работа с приложениями». Модуль будет полезен людям старшего возраста, которые уже освоили базовые навыки работы на компьютере и стремятся расширить свои знания.

В процессе обучения пенсионеры познакомятся с популярными и полезными мобильными приложениями, в том числе и с мобильным приложением ПФР, научатся работать в них со смартфона и планшета, узнают, чем такой формат отличается от работы на сайтах с компьютера.

Особое внимание в новом модуле уделено правилам безопасности в процессе выбора, скачивания и использования приложений.

Отдельная глава посвящена финансовым расчетам через приложения: оплате коммунальных услуг, интернета, налогов и штрафов, покупке товаров и услуг.
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