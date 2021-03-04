На 3-й Дачной будут снесены еще два объекта незаконный торговли
Глава города Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм рассказал, что Арбитражным судом Саратовской области частично удовлетворены исковые требования администрации города об обязании устранить препятствия в пользовании земельными участками, расположенными на пл. им. Ленина и 3-ей Дачной.
Доводы муниципалитета о самовольном занятии земли подтверждены выводами судебной экспертизы.
На индивидуальных предпринимателей возложена обязанность демонтировать торговое место по реализации плодоовощной продукции и торговый павильон с информационной вывеской «Горячие лепешки из тандыра, самса из печки».