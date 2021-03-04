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Четыре спортивных проекта из Саратова участвуют в федеральном конкурсе «Ты в игре»

Новости


На сайте спортигра.рф проходит народное голосование за проекты, представленные на конкурсе «Ты в игре».

Основная цель мероприятия, которое организовано в рамках нацпроекта «Демография», — найти и поддержать лучшие идеи по популяризации массового спорта.

В конкурсе участвуют саратовские проекты «Команда без границ» @komanda.bg, который открывает спорт для детей со сложными диагнозами и проект батутный центр «Небо». Самыми лучшими спортивными мероприятиями могут стать Чемпионат по строительству ИГЛУ и заплыв «Кольцо Карамана».

На данный момент среди саратовских проектов лидирует заплыв «Кольцо Карамана». Его поддержали более 800 человек.

Принять участие в голосовании может любой желающий до 5 марта 2021 года. На сайте спортигра.рф есть возможность найти спортивных энтузиастов из разных регионов страны или выбрать проекты по видам спорта.

По итогам народного голосования и заседания экспертного совета будет объявлен шорт-лист, конкурсанты которого получат возможность принять участие в специальной образовательной программе и получат помощь от экспертов спортивной индустрии при подготовке к финальной презентации.

Финалисты конкурса получат финансовую поддержку для масштабирования своего проекта и помощь в создании успешного бизнес-плана. Победитель станет обладателем главного приза — миллиона рублей на развитие проекта.

Справочно: 18 декабря 2020 года Министерство спорта Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» запустили конкурс спортивных проектов «Ты в игре». Цель конкурса - выявление и поддержка креативных бизнес-идей, направленных на популяризацию спорта.