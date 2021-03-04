Открылся прием заявок на Всероссийский творческий конкурс «Мои герой большой войны»

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Главная цель конкурса - сохранить и передать подрастающему поколению память об участниках Великой Отечественной войны, их подвигах и примерах героизма, раскрыть вместе со школьниками страницы семейных альбомов, книг и воспоминаний, рассказать о своих родных, судьба которых связана с войной. Это очень важно, ведь с каждым годом все меньше рядом с нами ее живых свидетелей, тех, кто внес свою лепту в Великую Победу в небе и на земле, на фронте и в тылу, в полях, на заводах, в партизанских отрядах и оккупированных городах - каждый из них, как мог, приближал День Победы.Организаторами конкурса выступает фонд Оксаны Федоровой, Почта России, Музей Победы, в сотрудничестве с Российской государственной детской библиотекой и Национальной родительской ассоциацией при поддержке компании «Киноцентр».Конкурс 2021 года проводится по 6 номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-17 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригинальный жанр». Работы победителей в номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных открыток, которые Почта России выпустит лимитированным тиражом и представит на Церемонии награждения победителей.В каждой номинации приветствуются работы из истории семьи или родного края, посвященные подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков, сынов полка, юнг, истории которых отражают тематику конкурса. В Жюри конкурса войдут представители культуры и искусства, известные общественные деятели, а также представители организаторов конкурса.Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 22 февраля по 31 марта 2021 года, список победителей будет объявлен 15 апреля, торжественная Церемония награждения запланирована на 25 апреля 2021 года.Партнеры конкурса: Российский союз ветеранов, Российское движение школьников, компания Toy.ru, «Армия России», «Союзмультфильм».Информационные партнеры: РИА «Победа РФ», агентство Regnum, Душевная Москва, Классный журнал, ДетскийВопрос.рф.