Началось голосование в конкурсе "Я рисую перепись"

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В народном голосовании — 4031 рисунок из 81 региона. От ребят 7–9 лет поступило 2153 работы, а от участников в возрасте 10–12 лет — 1878.Самыми активными оказались юные художники из Белгородской области: они прислали 664 рисунка. В топ-10 творческих регионов вошли также Республика Татарстан — 254 работы, Республика Алтай — 186, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 176, Республика Башкортостан — 151, Москва и Московская область — 120, Омская область — 119, Республика Бурятия — 99, Свердловская область — 97, Краснодарский край — 84.Ребята рисовали перепись карандашами, фломастерами, красками и даже пастелью. Палитра цветов, оттенков и техник исполнения самая разнообразная. Но есть и кое-что общее у многих рисунков: изображение семьи и достопримечательностей родных мест. И, конечно, на картинах можно увидеть переписчиков с планшетами и талисман переписи — птичку ВиПиНа.Голосование пользователей на сайте strana2020.ru продлится до 15 марта. Работы, набравшие наибольшее число лайков, войдут в шорт-лист и будут вынесены на суд жюри, среди членов которого есть профессиональные художники.Итоги конкурса подведут до 31 марта. Имена победителей можно будет узнать на сайте ВПН (strana2020.ru), а также на официальных страницах ВПН в социальных сетях.Напомним, что правилами предусмотрена выплата денежных премий по 25 тыс. рублей. Вознаграждение получат четыре человека — по два победителя в каждой возрастной категории.Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться здесь: https://www.strana2020.ru/contest/drawing/vpn2020-drawing-contest-regulation-final-v2.pdf