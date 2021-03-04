Под руководством шеф-повара школьники и студенты приготовят штрудель с мороженым для родных и близких к 8 марта

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Шеф-повар одного из ресторанов Саратова Светлана Крайнова проведет для студентов колледжа и учащихся школ Октябрьского и Заводского районов Саратова мастер-класс по приготовлению штруделя с соусом и мороженым для родных и близких к 8 марта. В поварских кителях и колпаках школьники и студенты приготовят праздничный завтрак, приуроченный к женскому дню.Мероприятие пройдет на базе мастерских, оснащенных современным оборудованием по международным стандартам WorldSkills Russia. Движение WorldSkills Russia реализуется по нацпроекту «Образование» и дает возможность лидерам отраслей и образовательным организациям обменяться передовыми методами работы в сфере профобразования.