4 марта 2021 ЧЕТВЕРГ
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По итогам февраля Саратовская область стала пятой в рейтинге посещаемости переоборудованных кинозалов ПФО

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По итогам февраля Саратовская область стала пятой в рейтинге посещаемости переоборудованных кинозалов Приволжского федерального округа – отечественные и зарубежные киноновинки посмотрели более 21000 жителей области.

Причем зрители в 4 раза чаще смотрят на большом экране отечественные киноновинки – доля киносеансов отечественных фильмов составляет 79,7%.

Саратовская область опередила Татарстан, уступив традиционным лидерам рейтинга: Башкортостану, Нижегородской и Оренбургской областям, а также Пермскому краю.

В числе муниципальных модернизированных кинозалов и кинотеатров прокатной сети Саратовского областного методического киновидеоцентра в феврале лучшие показатели по посещаемости – у кинозала Дворца культуры «Восход» г.Энгельса. За месяц кинозал посетили более полутора тысяч зрителей.