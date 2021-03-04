По итогам февраля Саратовская область стала пятой в рейтинге посещаемости переоборудованных кинозалов ПФО

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Причем зрители в 4 раза чаще смотрят на большом экране отечественные киноновинки – доля киносеансов отечественных фильмов составляет 79,7%.Саратовская область опередила Татарстан, уступив традиционным лидерам рейтинга: Башкортостану, Нижегородской и Оренбургской областям, а также Пермскому краю.В числе муниципальных модернизированных кинозалов и кинотеатров прокатной сети Саратовского областного методического киновидеоцентра в феврале лучшие показатели по посещаемости – у кинозала Дворца культуры «Восход» г.Энгельса. За месяц кинозал посетили более полутора тысяч зрителей.