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В Вольске заключен под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка

Новости


Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) по факту смерти 5-летнего мальчика в городе Вольске.

Как сообщалось ранее, 1 марта 2021 года, около 5 часов 30 минут, возле магазина на улице Краснооктябрьской в городе Вольске обнаружено тело 5-летнего мальчика.

В совершении данного преступления подозревается 38-летний сожитель матери мальчика.

Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая 2021 года.

В ходе расследования следователями СК будет дана юридическая оценка действиям матери мальчика, а также сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок.

Выполняются следственные действия, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.