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Прошлой ночью дороги Саратовской области расчищали шестьсот единиц спецтехники

Новости


В Саратовской области в ночь на 3 марта в 36 районах шел снег. Для ликвидации последствий снегопада на дорогах регионального значения трудилось 275 единиц спецтехники и 28 рабочих.

Наибольшее количество техники работало на трассах в Пугачевском (23 шт.), в Саратовском (18 шт.), в Калининском и Турковском (по 14 шт.), в Вольском (11 шт.) и Воскресенском (10 шт.) районах. За ночь для обработки автотрасс от наледи было использовано 2459 т противогололедных материалов.

По информации на 07.00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.

В населенных пунктах Саратовской области в ночную смену на уборку улично-дорожной сети вышли 307 единиц спецтехники и 240 рабочих. Например, к расчистке улиц привлекли в Вольском районе 31 единицу техники, в Советском - 27, в Калининском – 24, в Марксовском – 23, в Пугачевском – 21. За ночь для обработки тротуаров и проезжей части дорог было использовано 2417 т песко-соляной смеси.

Работы по расчистке дорог в регионе проводятся в круглосуточном режиме. Министерство транспорта и дорожного хозяйства рекомендует автолюбителям при неблагоприятных погодных условиях, по возможности, исключить поездки на личном транспорте на дальние расстояния и пользоваться общественным транспортом.