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В Саратовской области за неделю снизились цены по шести продуктам питания

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Среди регионов ПФО Саратовская область имеет самый низкий уровень цен по семи продуктам питания (из 30-ти), входящим в минимальный набор:

масло подсолнечное (в СО – 111,52 руб. за кг., максимальная цена в Чувашии – 124,53 руб.), маргарин (110,53 руб. за кг., в Чувашии – 144,77 руб.), сыры (499,35 руб. за кг., в Нижегородской области – 563,59 руб.), хлеб ржаной и ржано-пшеничный (43,85 руб. за кг., в Самарской области – 58,34 руб.), рис (59,14 руб. за кг., в Пермском крае – 82,89 руб.), пшено (45,37 руб. за кг., в Ульяновской области – 56,21 руб.) и яблоки (86,65 руб. за кг., в Пермском крае –105,93 руб.).

Одни из самых низких по сравнению с регионами ПФО в области цены на рыбу мороженую (158,11 руб., 2 место), соль (10,28 руб., 2 место), баранину (388,98 руб., 3 место), молоко (49,63 руб., 3 место), хлеб и булочные изделия 1 и 2 сортов (48,03 руб., 3 место), чай (769,59 руб., 3 место) и лук (23,07 руб., 3 место).

Среди субъектов Российской Федерации в Саратовской области одни из самых низких цен по маслу подсолнечному (111,52 руб., 1 место), маргарину (110,53 руб., 1 место), пшену (45,37 руб. 3 место), творогу (271,06 руб., 4 место), хлебу ржаному и ржано-пшеничному (43,85 руб. 4 место), рису (59,14 руб., 4 место), молоку питьевому (49,63 руб., 6 место).

По данным статистики в период с 16 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 года снизились цены по 6-ти продуктам питания на 0,1% – 2,1%, в том числе огурцы свежие – на 2,1%, масло сливочное – на 0,3%, молоко и печенье – на 0,2%, свинину и рис – на 0,1%.