С 4 марта на экраны муниципальных модернизированных кинозалов цифровой прокатной сети областного киновидеоцентра выходят очередные премьеры

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По словам директора Саратовского областного методического киновидеоцентра Ирины Бережной, эти киноновинки - хороший повод для того, чтобы в праздничные мартовские дни посетить муниципальные кинозалы п.Клены Вольского района, г.г.Энгельс, Шиханы и Новоузенска, районных поселков Питерки, Озинки и Духовницкое.Настоящим подарком к Международному женскому дню станет для зрителей кинозала «Корунд» г. Шихан спортивная драма «Белый снег» (6+). Кинолента рассказывает об именитой российской лыжнице Елене Вяльбе и основана на реальных событиях 1997 года, которые произошли на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии. Впервые в истории российская спортсменка Елена Вяльбе завоевала на этом чемпионате пять золотых медалей из пяти возможных.Режиссер фильма — Николай Хомерики, главные роли исполнили Ольга Лерман (Елена Вяльбе), Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов и др.Комедийная мелодрама «Пара из будущего» (12+) режиссера Алексея Нужного унесет зрителей в недалекое будущее 2040 года. Главные герои Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения «зашли в тупик». Развестись не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: супруги попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Главные роли в фильме исполнили Сергей Бурунов и Мария Аронова.Более подробную информацию о расписании сеансов можно найти в официальных сообществах социальных сетей кинотеатров «Луч» (с. Питерка), «CinemaOz 3D» (р.п. Озинки), «Победа» (р.п. Духовницкое) и «Восход» (г. Энгельс).Долгожданная зарубежная премьера — анимационный фильм «Рая и последний дракон» (6+) американского режиссера Дона Холла порадует юных зрителей с. Питерка, р.п. Озинки, п. Духовницкое, г. Шиханы и Новоузенска.Помимо этого, в грядущие выходные зрители еще успеют увидеть на большом экране киноленту «Конек-Горбунок».