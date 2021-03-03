По факту смерти мужчины в Хвалынском районе возбуждено уголовное дело

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Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала тупая травма грудной клетки с переломом ребра, правосторонний гемопневмоторакс.Следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).Следователем СК по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 37-летний житель поселка Алексеевка. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Расследование уголовного дела продолжается.