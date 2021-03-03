3 марта 2021 СРЕДА
Новости
20:32 | 02 марта
Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции «COVID-19» в Колпино осмотрел Михаил Романов
17:00 | 02 марта
В Радищевском музее открывается художественная выставка Стаса Намина
16:18 | 02 марта
Первая роботизированная молочная ферма начала работать в Саратовской области
15:25 | 02 марта
Более 468 тысяч пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в феврале
14:38 | 02 марта
В рамках XXII Фестиваля японской культуры в Саратове состоится мастер-класс по каллиграфии
13:45 | 02 марта
Погрузка на Приволжской железной дороге составила более 2,8 миллиона тонн в феврале
12:53 | 02 марта
Баира Кованова стала бронзовым призером международного Кубка по шахматам
12:00 | 02 марта
В Саратове пройдут Дни японской культуры
10:49 | 02 марта
В поликлинике № 3 города Энгельса начала работать новая ПЦР-лаборатория
09:52 | 02 марта
Лидер проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота просит помочь крымскому сыровару
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции «COVID-19» в Колпино осмотрел Михаил Романов

Новости
Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции «COVID-19» в Колпино осмотрел Михаил Романов

В Городской поликлинике № 95 в Колпино действует пункт вакцинации от коронавирусной инфекции «COVID-19».

С рабочим визитом здесь побывал Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Он осмотрел прививочный кабинет, побеседовал с пациентами и врачами поликлиники.

СПбГБУЗ «ГП №95» с января 2020 года является участником регионального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Главная цель проекта – устранение временных потерь, повышение эффективности работы и удовлетворенности пациентов, организация безопасных и комфортных мест работы сотрудников. Вакцину «Спутник V» здесь каждый день получают порядка 200 человек.

Как отметил Михаил Романов, транспортная доступность и местонахождение поликлиники в одном из центральных микрорайонов Колпино делает вакцинацию более доступной для горожан. В беседе с сотрудниками клиники парламентарий выразил уверенность в скорой победе над эпидемией и поблагодарил докторов за работу. По словам Михаила Романова, посещение россиянами прививочных пунктов и соблюдение масочного режима позволят существенно снизить напряженность ситуации с коронавирусом.