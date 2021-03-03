Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции «COVID-19» в Колпино осмотрел Михаил Романов

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С рабочим визитом здесь побывал Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Он осмотрел прививочный кабинет, побеседовал с пациентами и врачами поликлиники.СПбГБУЗ «ГП №95» с января 2020 года является участником регионального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Главная цель проекта – устранение временных потерь, повышение эффективности работы и удовлетворенности пациентов, организация безопасных и комфортных мест работы сотрудников. Вакцину «Спутник V» здесь каждый день получают порядка 200 человек.Как отметил Михаил Романов, транспортная доступность и местонахождение поликлиники в одном из центральных микрорайонов Колпино делает вакцинацию более доступной для горожан. В беседе с сотрудниками клиники парламентарий выразил уверенность в скорой победе над эпидемией и поблагодарил докторов за работу. По словам Михаила Романова, посещение россиянами прививочных пунктов и соблюдение масочного режима позволят существенно снизить напряженность ситуации с коронавирусом.