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В Радищевском музее открывается художественная выставка Стаса Намина

Новости


4 марта 2021 года в старейшем художественном музее России — Саратовском музее имени А.Н. Радищева (Первомайская ул., 75) открывается персональная художественная выставка Стаса Намина под названием «Летит крылатый век...», приуроченная к его 70-летию.

Имя Стаса Намина знакомо практически каждому — более чем за полвека активной деятельности он проявил себя в самых разнообразных областях культурной жизни страны. Начал как музыкант в далекие шестидесятые, создал группу, планку популярности которой так и не смог преодолеть ни один отечественный исполнитель, — речь, конечно, идет о группе «Цветы», позже стал известен как продюсер, инициатор и реализатор многих прогрессивных гуманитарных проектов, композитор, художник, режиссер театра и кино… Трудно назвать сферу искусства, в которой он не попробовал свои силы — и не добился успеха! Как сказал известный российский скульптор Александр Рукавишников на открытии персональной выставки Намина в Российской академии художеств, он не удивится, если через год-два услышит, что Намин исполняет роль Зигфрида в «Лебедином озере».

Начиная с 2000-х Намин выходит на новый уровень в своих, прежде любительских, занятиях живописью — он экспериментирует с различными техниками, создает тематические серии, его персональные выставки проходят в лучших залах России, от Театрального музея им. А. А. Бахрушина до Российской академии художеств. В июне 2014-го он становится почетным членом Российской академии художеств. В октябре 2019 года его начинает представлять престижная галерея Wentworth Gallery (США), в ней экспонируется его живописная серия «Корни».

В 2014 году началось сотрудничество Стаса Намина с Императорским фарфоровым заводом (Санкт-Петербург), результатом которого стали уникальные серии чайных сервизов и подарочных наборов. Все работы Намина выпущены эксклюзивными ограниченными тиражами и имеют коллекционную ценность.

На предстоящей выставке в Саратове будут представлены все техники и направления, в которых работает Намин. Кроме классической масляной живописи и графики (работы из серий «Армения», «Италия», «Нью-Йорк», созданные под впечатлением путешествий по миру, портреты членов семьи, музыкантов, ставших для Намина гуру в этой профессии, — серия «Корни рок-н-ролла»), это прикладное искусство, фотоарт, инсталляция, дизайн интерьера и пр.

В Саратове Намин экспонируется не впервые — в 2018-м его работы были включены в выставку «Красные ворота/Против течения» — масштабный проект Российской академии художеств, в котором приняли участие более 350 художников,

среди которых Константин Худяков, Зураб Церетели, Татьяна Назаренко, Наталья Нестерова и др. Стартовала выставка как раз в Саратове, в Радищевском музее, затем проехала по нескольким волжским городам и завершилась в Москве.