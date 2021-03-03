Первая роботизированная молочная ферма начала работать в Саратовской области

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Новое инновационное производство создана на базе предприятия СХА колхоз «Новые Выселки» – одного из крупнейших сельхозпроизводителей Калининского района. Хозяйство специализируется на растениеводстве и животноводстве, здесь работает почти 100 человек.Новая роботизированная ферма создана в течение 2020 года. Стоимость проекта составила 90,8 млн. рублей. Проведена реконструкция помещения на 130 голов, установлено современное оборудование, в том числе два доильных робота. Для новой фермы закуплено 102 головы племенных пород КРС.Целью проекта является повышение продуктивности животных, замена ручного труда автоматизированными системами, рост производительности труда. Кроме того, робот в процессе доения сразу производит анализ качества молока. Один автомат способен подоить до 55 коров.«Руководитель Александр Ищенко со своей командой сделали шаг вперёд в животноводстве. Это первая роботизированная ферма в Саратовской области. Процессы в сельском хозяйстве автоматизируются, и технологии оказывают большую поддержку человеку. Вся ферма работает в автоматизированном режиме, это современный подход. Перед ее строительством руководитель посмотрел несколько таких объектов в разных регионах, выбрал оптимальный вариант. Опыт нужно передавать другим хозяйствам. Сейчас у нас ещё два таких же проекта готовятся к пуску», – отметил Валерий Радаев.Глава колхоза «Новые Выселки» Александр Ищенко рассказал: «Наша цель – производить экологически чистое молоко, и довести его до населения. Мы за 6 месяц построили новый коровник с оборудованием. Конечно, робот – это не полная замена человека, но тяжелый ручной труд автоматизирован. Много работает молодёжи. Вся ферма может управляться по интернету. А в будущем мы планируем установить молокоматы и крафтовую сыроварню».Директор новой фермы Андрей Богомолов рассказал: «Это ферма самая первая в области, оснащённая роботами. Мы специально взяли для этого комплекса новых коров, которые ещё не привыкли к неавтоматизированной дойке. Сейчас животные начали привыкать к роботам, сейчас доятся уже 15 животных, а в будущем – все 130 голов».Сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.