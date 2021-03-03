3 марта 2021 СРЕДА
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Более 468 тысяч пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в феврале

Новости
Более 468 тысяч пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в феврале

По оперативным данным, в феврале 2021 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 468,8 тысяч пассажиров, что на 24,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 345,1 тыс. пассажиров (-20,2%), в дальнем следовании – 123,7 тыс. (-44,5%).

Пассажирооборот в феврале 2021 года составил 113,6 млн пасс-км, что на 35,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в том числе в пригородном сообщении – 14,6 млн пасс-км (-22,1%), в дальнем следовании – 99 млн пасс-км (-37%).

За 2 месяца 2021 года отправлено более 970,2 тыс. пассажиров (-25,7% к январю-февралю 2021 года), из них в пригородном сообщении – 682,1 тыс. пассажиров (-20,6%), в дальнем следовании – 288,1 тыс. (-45,5%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2021 года снизился на 37,1% к уровню прошлого года и составил более 257,5 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-феврале составил 29,6 млн пасс-км (-21,5%), в дальнем следовании – 227,9 млн пасс-км (-48,7%).