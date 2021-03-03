Погрузка на Приволжской железной дороге составила более 2,8 миллиона тонн в феврале

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Грузооборот в феврале увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 3,4% и составил более 7,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 9,2 млрд тонно-км (+2%).В январе-феврале погружено около 5,8 млн тонн, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.За два месяца 2021 года на Приволжской железной дороге погружено:нефти и нефтепродуктов – 2,8 млн тонн (-7,5% к январю-февралю 2020 года);химикатов и соды – 546,3 тыс. тонн (-16%);зерна – 473,4 тыс. тонн (+34,7%);химических и минеральных удобрений – 439,5 тыс. тонн (+5,2%);чёрных металлов – 284,4 тыс. тонн (-9,8%);промышленного сырья и формовочных материалов – 267,3 тыс. тонн (+42,9%);цемента – 189,3 тыс. тонн (-45,3%);строительных грузов – 120,5 тыс. тонн (+26,3%);кокса – 56,2 тыс. тонн (-19,1%);лома чёрных металлов – 49,8 тыс. тонн (+31,3%).Грузооборот в январе-феврале 2021 года составил около 14,7 млрд тарифных тонно-км (+1,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 19,1 млрд тонно-км (+0,8%).