В рамках XXII Фестиваля японской культуры в Саратове состоится мастер-класс по каллиграфии

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В рамках XXII Фестиваля японской культуры жители города смогут принять участие в разнообразных мероприятиях, которые будут проводиться как в онлайн-, так и в офлайн-формате.3 марта в 17.30 в областной универсальной научной библиотеке состоится мастер-класс по каллиграфии. Ведущая – Исидзима Каори. Она окончила Институт каллиграфии в г. Ито (Япония) в 1999 году. В настоящее время работает в отделе японской культуры «Japan Foundation» Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) в Москве.Исидзима Каори обладает сертификатом мастера каллиграфии, полученным в Обществе культуры каллиграфии в Японии, имеет звание инструктора первой степени.Исидзима Каори регулярно проводит мастер-классы в различных городах России и за ее пределами, участвует во многих мероприятиях.Вход на мастер-класс по каллиграфии по предварительной записи.