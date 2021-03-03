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Лидер проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота просит помочь крымскому сыровару
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Лидер проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота просит помочь крымскому сыровару

Новости
Лидер проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота просит помочь крымскому сыровару

Как сообщил руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота, в Крыму на второе марта намечено проведение судебного заседания в связи с иском об отчуждении земли. Его на сыродела Дениса Ваньжа и еще нескольких фермеров подало Минимущество Республики.

Участки аграриев признаны спорными, и министерство намерено добиться их изъятия в пользу государства. Как напомнил Олег Сирота, ранее у министерства не было никаких претензий к этой земле, которую после того как Крым стал частью Российской Федерации, бывший владелец переоформил в собственность.

Олег Сирота рассказал о том, что он обратился за помощью к вице-спикеру ГД РФ Алексею Гордееву и Михаилу Кузнецову (глава исполкома ОНФ). Он просит их поддержать его обращение о помощи в решении ситуации Дениса Ваньжа к руководителю Крыма Сергею Аксенову. Фермер предупреждает, что если сыровар лишится земли, по сути, его семья потеряет не только КФХ, но и крышу над головой. Дело в том, что пять лет назад Денис Ваньжа переехал в Крым, чтобы стать фермером, предварительно продав все свое имущество в Москве. Для Республики это будет опасным прецедентом, ведь вряд ли аграрии захотят рисковать землей, переезжая сюда работать, — заявил Олег Сирота.