Лидер проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота просит помочь крымскому сыровару

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Участки аграриев признаны спорными, и министерство намерено добиться их изъятия в пользу государства. Как напомнил Олег Сирота, ранее у министерства не было никаких претензий к этой земле, которую после того как Крым стал частью Российской Федерации, бывший владелец переоформил в собственность.Олег Сирота рассказал о том, что он обратился за помощью к вице-спикеру ГД РФ Алексею Гордееву и Михаилу Кузнецову (глава исполкома ОНФ). Он просит их поддержать его обращение о помощи в решении ситуации Дениса Ваньжа к руководителю Крыма Сергею Аксенову. Фермер предупреждает, что если сыровар лишится земли, по сути, его семья потеряет не только КФХ, но и крышу над головой. Дело в том, что пять лет назад Денис Ваньжа переехал в Крым, чтобы стать фермером, предварительно продав все свое имущество в Москве. Для Республики это будет опасным прецедентом, ведь вряд ли аграрии захотят рисковать землей, переезжая сюда работать, — заявил Олег Сирота.