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В Саратове пройдут Дни японской культуры

Новости


Посольство Японии в России и Саратовское отделение общества «Россия – Япония» при поддержке правительства Саратовской области со 2 по 6 марта этого года проводят Дни японской культуры в рамках XXII Фестиваля японской культуры в Саратовской области.

Фестиваль посвящен Году японо-российских межрегиональных и побратимских обменов.

Откроются Дни японской культуры в Саратове 2 марта лекцией «Традиционная японская кухня как аспект здоровья и долголетия». Лектор - Вера Гладкова, врач-диетолог, гастроэнтеролог. Лекция состоится в Саратовском колледже кулинарного искусства. В аудитории колледжа будет организован телемост.

В период с 3 по 4 марта пройдут офлайн мастер-классы по каллиграфии с госпожой Каори Исидзима, мастером каллиграфии, инструктором первой степени (Япония).

3 марта участников мастер-класса приглашают в Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева и в Саратовскую областную универсальную научную библиотеку. Место проведения мастер-класса выбрано не случайно. В эти дни в музее проходит выставка «Картины изменчивого мира, гравюра укиё-э, керамика и эмали Японии». А 4 марта состоится встреча с Каори Исидзима - в Саратовском художественном училище им. Боголюбова. Прошедшим мастер-класс по каллиграфии

5 и 6 марта любители японской культуры могут посетить лекции в онлайн формате. 5 марта с лекцией «Великие мастера японской гравюры конца XVIII – середины XIX веков» выступит лучший знаток японской гравюры в нашей стране Айнура Юсупова, ведущий научный сотрудник отдела гравюры и рисунка Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва). Айнура Ишенбаевна награждена правительством Японии одной из главных японских наград – орденом Восходящего солнца. В Художественном музее будет организован телемост. В этот же день состоится лекция (онлайн) «Японский культурный код и современность». Лектор - Виктор Мазурик, кандидат филологических наук, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва). Телемост будет организован в Областной библиотеке.

6 марта госпожа Аки Накагава, шеф-повар кулинарной студии COOK COOP BOOK (Токио, Япония) проведет онлайн мастер-класс по приготовлению блюд японской кухни. Телемост будет также организован в Областной библиотеке.

Программа Дней Японии размещена на сайтах: Посольства Японии в России, Общества Россия-Япония, странице Facebook Саратовского отделения общества «Россия – Япония», а также на сайте участников Дней Японии, на информационных ресурсах активистов Саратовского отделения Общества Россия-Япония.

Все офлайн мероприятия проводятся по предварительной регистрации. Мастер-классы будут организованы с учетом требований эпидемиологической безопасности Роспотребнадзора.

В связи с ограниченной возможностью участия всех желающих в офлайн формате мероприятий любителей японской культуры приглашают на площадку ZOOM. Вход по ссылке (она указана в соцсетях).