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Баира Кованова стала бронзовым призером международного Кубка по шахматам

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Баира Кованова стала бронзовым призером международного Кубка по шахматам

В Москве завершился 17-й Международный Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open, в рамках которого проходили 2 главных турнира- этапы Кубка России среди мужчин и женщин.

В женском турнире международный гроссмейстер Баира Кованова с результатом 6,5 из 9 завоевала бронзовую медаль.Тренер - Павел Лобач (СШ по шахматам).

6 из 9 набрала мастер спорта Анастасия Протопопова. Тренер - Алексей Илюшин (СШ по шахматам)

У мужчин международный мастер Василий Корчмар набрав 7 из 9 разделил 1-7 место, но по дополнительным показателям остался седьмым. (Тренеры Аркадий Корчмар и Юлия Кирсанова (СШ по шахматам).

Мастер FIDE Руслан Кавыев набрал 5 из 9(44 место, тренер Павел Лобач).