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В поликлинике № 3 города Энгельса начала работать новая ПЦР-лаборатория

Новости
В поликлинике № 3 города Энгельса начала работать новая ПЦР-лаборатория

На базе ГАУЗ «ЭГП № 3» в тестовом режиме начала функционировать ПЦР – лаборатория.

Поручение об организации дополнительных лабораторных мощностей, в том числе на базе одной из крупнейших в Энгельсе поликлиник, дал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Специалисты института «Микроб» и Центра гигиены и эпидемиологии Саратовской области проверили соблюдение всех санитарных норм и требований - разрешительные документы получены. На базе этих учреждений сотрудники лаборатории прошли обучение для работы на современном клинико-диагностическом оборудовании.

«Даже когда пандемия новой коронавирусной инфекции отступит, эта лаборатория будет востребована. В ПЦР - лаборатории мы имеем возможность проводить целый ряд исследований, помимо тестирования на covd-19. У нас более 60 тысяч прикрепленного населения, обновленная лаборатория поможет улучшить качество обслуживания наших пациентов и ускорить процесс проведения ряда тестов и анализов в разы»,- рассказала заведующая лабораторией Людмила Гельвих.

ПЦР-исследования проводятся в рамках полиса ОМС при наличии медицинских показаний и по направлению лечащего врача. Расчетная возможность у данной лаборатории до 1500 анализов в сутки.