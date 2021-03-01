Продукция нефтеперерабатывающего комплекса «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» поставляется на внутренний рынок и в более чем тридцать стран

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Для того, чтобы производить продукцию высочайшего качества и минимизировать загрязнение окружающей среды, на заводе применяют исключительно современные технологические решения. Продажу нефтехимической продукции он осуществляет в трех бизнес-сегментах. Это олефины и полиолефины, пластики, эластомеры и промежуточные продукты, а также классические нефтепродукты (топливо и масла).Сообщается, что в реализацию проекта по созданию завода «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» было вложено свыше 700 миллионов USD. Комплекс построен в собственной промышленной зоне, которая появилась три года назад в селе Реполово (95 километров от города Ханты-Мансийск). Предприятие поставляет продукцию на отечественный рынок, а также экспортирует ее в более чем 30 государств, — информирует пресс-служба «ЮГРА-НЕФТЕХИМ».