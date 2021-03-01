1 марта 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 01 марта
Полностью закрытых школ в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в области нет
16:13 | 01 марта
Продукция нефтеперерабатывающего комплекса «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» поставляется на внутренний рынок и в более чем тридцать стран
15:21 | 01 марта
Подведены итоги отборочного тура II областного конкурса профессионального мастерства «Призвание»
14:30 | 01 марта
Татьяна Гаранина назначена директором Саратовского цирка
14:27 | 01 марта
В Саратове открылся новый детсад на улице Провиантской
13:33 | 01 марта
Более тысячи сотрудников ПривЖД сделали прививку от COVID-19
12:40 | 01 марта
В Саратове пройдет акция "Читаем вслух! "
11:48 | 01 марта
Россиян ожидают очередные длинные выходные
10:51 | 01 марта
Саратовские паралимпийцы выиграли российские медали
09:57 | 01 марта
Как потратить материнский капитал в банке, не обращаясь в ПФР?
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Продукция нефтеперерабатывающего комплекса «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» поставляется на внутренний рынок и в более чем тридцать стран

Новости
Продукция нефтеперерабатывающего комплекса «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» поставляется на внутренний рынок и в более чем тридцать стран

Расположенный в ХМАО завод «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» с середины 2020 года занимается переработкой сырых углеводородов в пластики, каучуки, масла и другие нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью.

Для того, чтобы производить продукцию высочайшего качества и минимизировать загрязнение окружающей среды, на заводе применяют исключительно современные технологические решения. Продажу нефтехимической продукции он осуществляет в трех бизнес-сегментах. Это олефины и полиолефины, пластики, эластомеры и промежуточные продукты, а также классические нефтепродукты (топливо и масла).

Сообщается, что в реализацию проекта по созданию завода «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» было вложено свыше 700 миллионов USD. Комплекс построен в собственной промышленной зоне, которая появилась три года назад в селе Реполово (95 километров от города Ханты-Мансийск). Предприятие поставляет продукцию на отечественный рынок, а также экспортирует ее в более чем 30 государств, — информирует пресс-служба «ЮГРА-НЕФТЕХИМ».