Полностью закрытых школ в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в области нет

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Также с целью предотвращения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях на основании СанПиН в случае, если в классе (группе) численность заболевших превышает 20%, то приостанавливаются занятия на срок не менее 7 дней.По данным на 1 марта в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией полностью закрытых школ нет. Закрыты 29 классов в 19-ти школах (г. Саратов – 13, Екатериновский район – 1, Озинский район – 1, Энгельсский район – 1, Новобурасский район – 1, Базарно-Карабулакский район – 1, Романовский район – 1), на самоизоляции находятся 656 обучающихся и 18 педагогов.В связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом полностью закрытых школ нет. Закрыт класс 1-й школы Советского района, в котором 9 обучающихся переведены на дистанционное обучение.В связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией полностью закрытых профорганизаций нет. Кроме того, закрыты 2 группы 2 профорганизаций (Балаковский район – 1, Энгельсский район – 1), в них 49 студентов переведены на дистанционное обучение.В связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом полностью закрытых профорганизаций нет. Кроме того, закрыты 12 групп Энгельсского промышленно-экономического колледжа, в которых 244 студента переведены на дистанционное обучение.В связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью закрытых детских садов нет. Кроме того, закрыты 4 группы в 4-х детских садах (г. Саратов – 3, Энгельсский район - 1), в них 57 воспитанников и 8 воспитателей.В связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом полностью закрытых детских садов нет. Закрыты 8 групп в 5-ти детских садах (г. Саратов – 2, Энгельсский район – 2, Петровский район – 1), в них 228 воспитанников.В 8 вузах области 10 групп переведены на дистанционное обучение.Ситуация находится на ежедневном контроле министерства образования Саратовской области.Фото из открытых источников