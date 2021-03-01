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Татьяна Гаранина назначена директором Саратовского цирка

Новости
Татьяна Гаранина назначена директором Саратовского цирка

На должность директора Саратовского цирка с 1 марта 2021 года назначена Гаранина Татьяна Анатольевна.

Татьяна Анатольевна Гаранина окончила Балашовский государственный педагогический институт по специальности «Филология». В 2016 году окончила магистратуру ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности "Менеджмент в социальной сфере".

Т. А.Гаранина начала трудовую деятельность 2 августа 1999 года в МОУ СОШ №3 города Вольска, где работала заместителем директора по воспитательной работе.

С 2000 года – специалист по воспитательной работе в управлении образования администрации Вольска. В 2003 году перешла на должность начальника управления культуры и кино администрации Вольска. С 2005 по 2016 год – заместитель главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам.

2016 - 2021 год - министр культуры Саратовской области.