В Саратове открылся новый детсад на улице Провиантской

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Он был построен в 2020 году по национальному проекту «Демография». Ранее на этом месте располагалось старое здание детсада 1937 года постройки. Поэтому было принято решение возвести в центре города новое современное дошкольное учреждение.«Детский сад рассчитан на 100 мест и включает 5 групп, одна из которых для детей раннего возраста от 2 до 3 лет. В детский сад оформлены 48 воспитанников. По мере адаптации длительность ежедневного пребывания ребенка в учреждении увеличивается», - рассказала заведующая Ирина Ледяева.Новый детсад специализируется для детей с нарушением зрения и иными сопутствующими заболеваниями. Он оснащён особым оборудованием для лечения глазных заболеваний, залом для лечебной физкультуры, массажной комнатой. Учреждение полностью укомплектовано кадрами. С детьми будут работать профильные медицинские специалисты, в штате – офтальмолог, невролог, врач по лечебной физкультуре, логопед, педагог-психолог.Детсад называется «Зазеркалье», его оформление связано с произведениями Льюиса Кэрролла. В нем располагаются современные игровые комнаты, искусственный водопад, игровой и спортивный залы, зал для лечебной физкультуры, стенд с игрушечной железной дорогой, напольные шахматы.