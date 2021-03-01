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В Саратове открылся новый детсад на улице Провиантской

Новости


Новый детский сад на 100 мест на улице Провиантской города Саратова открыл двери для своих воспитанников.

Он был построен в 2020 году по национальному проекту «Демография». Ранее на этом месте располагалось старое здание детсада 1937 года постройки. Поэтому было принято решение возвести в центре города новое современное дошкольное учреждение.

«Детский сад рассчитан на 100 мест и включает 5 групп, одна из которых для детей раннего возраста от 2 до 3 лет. В детский сад оформлены 48 воспитанников. По мере адаптации длительность ежедневного пребывания ребенка в учреждении увеличивается», - рассказала заведующая Ирина Ледяева.

Новый детсад специализируется для детей с нарушением зрения и иными сопутствующими заболеваниями. Он оснащён особым оборудованием для лечения глазных заболеваний, залом для лечебной физкультуры, массажной комнатой. Учреждение полностью укомплектовано кадрами. С детьми будут работать профильные медицинские специалисты, в штате – офтальмолог, невролог, врач по лечебной физкультуре, логопед, педагог-психолог.

Детсад называется «Зазеркалье», его оформление связано с произведениями Льюиса Кэрролла. В нем располагаются современные игровые комнаты, искусственный водопад, игровой и спортивный залы, зал для лечебной физкультуры, стенд с игрушечной железной дорогой, напольные шахматы.