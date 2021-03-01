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Более тысячи сотрудников ПривЖД сделали прививку от COVID-19

Новости
Более тысячи сотрудников ПривЖД сделали прививку от COVID-19

Более 1000 сотрудников Приволжской железной дороги сделали прививку от COVID -19.

Вакцинация железнодорожников проводится препаратом "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в клиниках сети "РЖД-Медицина" в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Профилактические прививки в первую очередь ставятся медицинскому персоналу и железнодорожникам, которые контактируют с большим количеством людей. Это работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры. Также в зоне повышенного внимания те, кто обеспечивает движение поездов – диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов. Их своевременная вакцинация помогает обеспечивать устойчивую работу транспорта, повышать безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

Кабинеты для проведения вакцинации оснащены необходимым медицинским оборудованием, обеспечивается контроль соблюдения "холодовой цепи" при хранении и транспортировке вакцины. Прививка делается бесплатно, по предварительной записи по телефонам:

8 (8452) 41-37-82 (Саратов);

8 (8442) 43-50-55, +7-961-062-55-53 (Волгоград);

8 (8512) 32-33-81, +7-961-812-51-95, (Астрахань).