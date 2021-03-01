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В Саратове пройдет акция "Читаем вслух! "
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В Саратове пройдет акция "Читаем вслух! "

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Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух.

История праздника началась в 2010 году. Тысячи людей и десятки стран мира читают и поддерживают этот проходящий под лозунгом «Чтение – это движение вперед» день чтения.

На сегодняшний день акцию поддерживают и успешно проводят библиотеки, школы, университеты в более чем 65 стран мира. Государственное учреждение культуры «Областная специальная библиотека для слепых» и её филиалы вот уже четвертый год принимаем участие в социально-культурной акции Международный день чтения вслух.

Читать интересно! А читать вслух интересно вдвойне. Ведь при чтении вслух мы делимся своими эмоциями с окружающими, передаем им свое настроение, и ощущение от прочитанного.

Читать детям, да и взрослым вслух это, пожалуй, самая эффективная методика приобщения к книжной культуре. А для наших читателей это самый эффективный способ творческой самореализации и реабилитации.

Приглашаем всех принять участие в акции 3 марта в 12:00 в Областной специальной библиотеке для слепых в Детском парке.

Мы предлагаем нашим читателям в рамках акции мы с вами вместе прочтем вслух главы из книги Владислава Каца «Именно с Саратовом…» как в специальном форматах, так и плоскопечатном виде. Мы предлагаем вам попробовать себя в роли чтеца.
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