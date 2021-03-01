Россиян ожидают очередные длинные выходные

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В связи с этим работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут три дня подряд: 6 марта (суббота), 7 марта (воскресенье) и 8 марта (понедельник).Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, днями отдыха станут 7 и 8 марта.Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса РФ, согласно которой работа в эти дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.По желанию работника ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в выходной или праздничное нерабочее время. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.Нормы, установленные в Трудовом кодексе, являются обязательным минимумом.Согласно Трудовому кодексу РФ при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются.