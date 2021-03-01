Россиян ожидают очередные длинные выходные

1 марта 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
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Полностью закрытых школ в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в области нет
16:13 | 01 марта
Продукция нефтеперерабатывающего комплекса «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» поставляется на внутренний рынок и в более чем тридцать стран
15:21 | 01 марта
Подведены итоги отборочного тура II областного конкурса профессионального мастерства «Призвание»
14:30 | 01 марта
Татьяна Гаранина назначена директором Саратовского цирка
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В Саратове открылся новый детсад на улице Провиантской
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В Саратове пройдет акция "Читаем вслух! "
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10:51 | 01 марта
Саратовские паралимпийцы выиграли российские медали
09:57 | 01 марта
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Новости


В этом году 8 марта – нерабочий праздничный день – приходится на понедельник.

В связи с этим работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут три дня подряд: 6 марта (суббота), 7 марта (воскресенье) и 8 марта (понедельник).

Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, днями отдыха станут 7 и 8 марта.

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса РФ, согласно которой работа в эти дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

По желанию работника ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в выходной или праздничное нерабочее время. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Нормы, установленные в Трудовом кодексе, являются обязательным минимумом.

Согласно Трудовому кодексу РФ при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются.
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