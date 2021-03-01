1 марта 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 01 марта
Полностью закрытых школ в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в области нет
16:13 | 01 марта
Продукция нефтеперерабатывающего комплекса «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» поставляется на внутренний рынок и в более чем тридцать стран
15:21 | 01 марта
Подведены итоги отборочного тура II областного конкурса профессионального мастерства «Призвание»
14:30 | 01 марта
Татьяна Гаранина назначена директором Саратовского цирка
14:27 | 01 марта
В Саратове открылся новый детсад на улице Провиантской
13:33 | 01 марта
Более тысячи сотрудников ПривЖД сделали прививку от COVID-19
12:40 | 01 марта
В Саратове пройдет акция "Читаем вслух! "
11:48 | 01 марта
Россиян ожидают очередные длинные выходные
10:51 | 01 марта
Саратовские паралимпийцы выиграли российские медали
09:57 | 01 марта
Как потратить материнский капитал в банке, не обращаясь в ПФР?
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Как потратить материнский капитал в банке, не обращаясь в ПФР?

Новости


Более тысячи саратовских семей воспользовались упрощенной процедурой распоряжения материнским капиталом на покупку жилья.

Эти семьи смогли подать заявления об оплате материнским капиталом кредита на покупку или строительство жилья, включая уплату первоначального взноса по кредиту, сразу в банке, в котором оформляется кредит, без обращения в ПФР.

Такой упрощенный для молодых семей порядок стал возможным благодаря соглашениям о сотрудничестве между Отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области и кредитными организациями области.
Теперь вместо двух обращений – в Пенсионный фонд и в банк – семье достаточно обратиться только в банк.

Напомним, улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств – самое востребованное у саратовских семей направление в распоряжении материнским капиталом. Только в прошлом году более 6 тысяч семей нашего региона смогли погасить ипотеку за счет материнского капитала. А с начала действия программы таких семей насчитывается 68 тысяч.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код