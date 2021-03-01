Как потратить материнский капитал в банке, не обращаясь в ПФР?

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Эти семьи смогли подать заявления об оплате материнским капиталом кредита на покупку или строительство жилья, включая уплату первоначального взноса по кредиту, сразу в банке, в котором оформляется кредит, без обращения в ПФР.Такой упрощенный для молодых семей порядок стал возможным благодаря соглашениям о сотрудничестве между Отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области и кредитными организациями области.Теперь вместо двух обращений – в Пенсионный фонд и в банк – семье достаточно обратиться только в банк.Напомним, улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств – самое востребованное у саратовских семей направление в распоряжении материнским капиталом. Только в прошлом году более 6 тысяч семей нашего региона смогли погасить ипотеку за счет материнского капитала. А с начала действия программы таких семей насчитывается 68 тысяч.