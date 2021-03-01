Как потратить материнский капитал в банке, не обращаясь в ПФР?
Более тысячи саратовских семей воспользовались упрощенной процедурой распоряжения материнским капиталом на покупку жилья.
Эти семьи смогли подать заявления об оплате материнским капиталом кредита на покупку или строительство жилья, включая уплату первоначального взноса по кредиту, сразу в банке, в котором оформляется кредит, без обращения в ПФР.
Такой упрощенный для молодых семей порядок стал возможным благодаря соглашениям о сотрудничестве между Отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области и кредитными организациями области.
Теперь вместо двух обращений – в Пенсионный фонд и в банк – семье достаточно обратиться только в банк.
Напомним, улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств – самое востребованное у саратовских семей направление в распоряжении материнским капиталом. Только в прошлом году более 6 тысяч семей нашего региона смогли погасить ипотеку за счет материнского капитала. А с начала действия программы таких семей насчитывается 68 тысяч.