Работы по возведению монолитного каркаса ЖК SYMBOL Елены Батуриной на Кипре завершены

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Об этом сообщил представитель девелоперского проекта. Проект возводит на побережье Лимассола компания Golden Wisdom, входящая в инвестиционную группу международной предпринимательницы Елены Батуриной.К началу текущего года были достроены все 12 этажей здания – этажи под жилые помещения и террасу на крыше пентхауса. В настоящее время идут активные работы по монтажу фасадной системы и инженерных коммуникаций здания, часть из которых уже завершена. По окончанию строительства все инженерные системы Symbol Residence, используемые и в самом здании, и на прилегающей к нему территории, будут полностью автоматизированы, что, в частности, обеспечит оптимизацию энергопотребления.Проект жилого комплекса был разработан известным испанским архитектором Рикардо Бофиллом и его студией Taller de Arquitectura. Он располагается непосредственно на побережье и включает 17 эксклюзивных резиденций общей площадью 7300 квадратных метров. На территории комплекса располагаются подземная парковка, спортивно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха, бассейн и частный сад.В декабре прошлого года Symbol Residence стал лауреатом международной премии European Property Awards 2020 – жилой комплекс был объявлен абсолютным победителем на Кипре в нескольких номинациях, в том числе за выдающуюся архитектуру. Награду конкурса получают проекты, компании и специалисты сферы коммерческой и жилой недвижимости за самые яркие и высокие профессиональные достижения.«Во всем мире рынок недвижимости переживает непростые времена, но, несмотря на введенные в связи с пандемией ограничения интерес к недвижимости Кипра сохраняется, и наш проект тому не исключение – интерес обусловлен его уникальностью с точки зрения обеспечения приватности с полным спектром услуг, продуманной инфраструктуры и архитектурной ценности объекта, а также выгодного расположения жилого комплекса», - подчеркнул Андрей Столяров, управляющий директор проекта Symbol Residence.Продав компанию «Интеко», которую она возглавляла на протяжении 20 лет, Елена Батурина перенесла свой бизнес в Европу. В круг ее коммерческих интересов на сегодняшний день входит гостиничный бизнес в Ирландии, Чехии и России; бизнес в сфере возобновляемой энергетики (Италия, Греция и Кипр); немецкая инжиниринговая компания, занимающаяся мембранным строительством. Батурина также имеет обширные интересы в сфере коммерческой и жилой недвижимости в различных странах мира.