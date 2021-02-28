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Работы по возведению монолитного каркаса ЖК SYMBOL Елены Батуриной на Кипре завершены

Новости
Работы по возведению монолитного каркаса ЖК SYMBOL Елены Батуриной на Кипре завершены

Знаковый этап строительства элитного жилого комплекса Symbol Residence окончен – полностью завершено возведение монолитного каркаса здания.

Об этом сообщил представитель девелоперского проекта. Проект возводит на побережье Лимассола компания Golden Wisdom, входящая в инвестиционную группу международной предпринимательницы Елены Батуриной.

К началу текущего года были достроены все 12 этажей здания – этажи под жилые помещения и террасу на крыше пентхауса. В настоящее время идут активные работы по монтажу фасадной системы и инженерных коммуникаций здания, часть из которых уже завершена. По окончанию строительства все инженерные системы Symbol Residence, используемые и в самом здании, и на прилегающей к нему территории, будут полностью автоматизированы, что, в частности, обеспечит оптимизацию энергопотребления.

Проект жилого комплекса был разработан известным испанским архитектором Рикардо Бофиллом и его студией Taller de Arquitectura. Он располагается непосредственно на побережье и включает 17 эксклюзивных резиденций общей площадью 7300 квадратных метров. На территории комплекса располагаются подземная парковка, спортивно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха, бассейн и частный сад.

В декабре прошлого года Symbol Residence стал лауреатом международной премии European Property Awards 2020 – жилой комплекс был объявлен абсолютным победителем на Кипре в нескольких номинациях, в том числе за выдающуюся архитектуру. Награду конкурса получают проекты, компании и специалисты сферы коммерческой и жилой недвижимости за самые яркие и высокие профессиональные достижения.

«Во всем мире рынок недвижимости переживает непростые времена, но, несмотря на введенные в связи с пандемией ограничения интерес к недвижимости Кипра сохраняется, и наш проект тому не исключение – интерес обусловлен его уникальностью с точки зрения обеспечения приватности с полным спектром услуг, продуманной инфраструктуры и архитектурной ценности объекта, а также выгодного расположения жилого комплекса», - подчеркнул Андрей Столяров, управляющий директор проекта Symbol Residence.

Продав компанию «Интеко», которую она возглавляла на протяжении 20 лет, Елена Батурина перенесла свой бизнес в Европу. В круг ее коммерческих интересов на сегодняшний день входит гостиничный бизнес в Ирландии, Чехии и России; бизнес в сфере возобновляемой энергетики (Италия, Греция и Кипр); немецкая инжиниринговая компания, занимающаяся мембранным строительством. Батурина также имеет обширные интересы в сфере коммерческой и жилой недвижимости в различных странах мира.