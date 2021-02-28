В Саратове состоялись ежегодные Фединские чтения

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Во вступительном слове директор музея Н.Ю. Щелканова поприветствовала участников Фединских чтений и рассказала о важнейших событиях из истории музея.Заместитель министра Саратовской области В.А. Баркетов напомнил, что Фединские чтения проводятся с 1983 года, и музею есть, что рассказать. Он пожелал всем участникам круглого стола плодотворной работы, а музею – дальнейшего развития и новых творческих успехов.К.А. Роговин, внук К.А. Федина, обратился с поздравлением ко всем фединцам и поблагодарил за сохранение памяти о дедушке и взвешенное отношение к музейному делу. Он отметил особое значение научной деятельности для развития музея. Об этом же говорила И.Э. Кабанова, заместитель директора по научной работе, отметив, что наука – это основа всей деятельности музея. Безграничные фонды музея дают возможность постоянно выходить на новый уровень. Более 10 лет развивается постоянное сотрудничество с ИМЛИ РАН им. А.М. Горького.Н.В. Корниенко, д.ф.н., член-корреспондент, зав. отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ отметила, что для них никогда имя Федина не было забыто. В своем творчестве он поднял темы, которые актуальны не только для XX века, но и XXI.На протяжении многих лет музей связан с кафедрой русской и зарубежной литературы СГУ, выпускниками которой являются многие сотрудники музея. Л.Ю. Герасимова, профессор кафедры новейшей русской литературы ИФиЖ СГУ им. Н.Г. Чернышевского, председатель Ученого совета музея вспомнила пророческие слова П.А. Бугаенко, который с самых первых дней, как только был создан музей, говорил, что он должен стать центром изучения литературы. Так оно и получилось. Также она отметила огромный вклад Н.К. Фединой.Трудно переоценить значение Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственный литературный музей), который на протяжении многих лет помогал музею К.А. Федина и курировал его работу. О сотрудничестве двух музеев поведали Э.Д. Орлов, зам. директора по научной работе и П.Е. Фокин, зав. отделом «Музей-квартира Ф.М. Достоевского».О совместном проекте по созданию каталога личной библиотеки Федина рассказала Е.В. Познякова, директор ЗНБ СГУ им. В.А. Артисевич, а главный хранитель музея К. Федина М.Л. Круглова сделала обзор собирательской работы с момента основания музея.В заключение участники круглого стола еще раз поздравили музей с круглой датой и выразили надежду на скорую личную встречу.