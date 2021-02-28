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Саратовских школьников протестировали на знание ПДД

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Сегодня специалисты областного минтранса совместно с сотрудниками регионального Управления ГИБДД провели урок по безопасному поведению на дороге для учащихся МАОУ «Прогимназия Олимпионик». Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Занятие прошло в кадетском классе «Юные инспекторы движения» - это специализированный класс ГИБДД при общеобразовательной школе. Помимо основной учебной программы, в школе проходят занятия, организованные по линии безопасности дорожного движения. Сегодня первоклассников протестировали на знание некоторых дорожных знаков, а также задали ряд вопросов, касающихся световозвращающим элементам. Эта тема была выбрана неслучайно: в конце урока школьникам подарили красочные световозвращающие элементы (значки и брелоки). Благодаря им, видимость пешехода в темное время суток возрастает до 400 метров.

«Нацпроект направлен не только на приведение дорог в нормативное состояние, но и на снижение аварийности на них. Так что безопасность участников дорожного движения в таком же приоритете, как ремонт, строительство и реконструкция объектов. Что касается работ на дорожных объектах, в ряде контрактов с подрядчиками прописываются такие пункты, как установка освещения, барьерных ограждений и т.д. Не менее важной является и пропаганда безопасного поведения на дороге среди школьников. Сегодняшние дети в будущем станут полноправными участниками дорожного движения. И от того, насколько они будут знать и исполнять правила дорожного движения, будет зависеть «погода» на дорогах нашего города и области, - отметил председатель «Союза дорожников и транспортников» Александр Епишин.
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