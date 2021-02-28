В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» ОУНБ представляет очередное мероприятие из онлайн-проекта «Рождение Российской державы»

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Третье мероприятие проекта – исторический экскурс «Вещий Олег» – знакомит с личностью и эпохой правления легендарного князя Олега, получившего в народе прозвище «вещий».За время своего правления, князь смог расширить влияние дома Рюриковичей: объединил северный и южный центры расселения восточных славян, покорил несколько из проживающих поблизости от Киева племён, а также совершил успешный поход на столицу Византийской империи. Таинственность судьбы князя Олега и загадочная смерть породили множество посвященных ему сказаний, былин и легенд, которые слагались в народе на протяжении столетий.Проект «Рождение Российской державы» состоит из одиннадцати хронологически выстроенных онлайн-мероприятий, в каждом из которых освещается определённый исторический период становления Древнерусской государственности – от князя Рюрика до Ивана III.Мероприятия проекта «Рождение Российской державы» публикуются в социальных сетях и на YouTube-канале Областной универсальной научной библиотеки.