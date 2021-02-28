Около 200 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали с начала 2021 года
В 2021 году на Приволжской магистрали продолжается активная работа по оказанию помощи неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся на самоизоляции.
С начала текущего года волонтёры ПривЖД навестили 196 человек, каждому их которых была оказана необходимая помощь.
Волонтерскую деятельность в Саратове, Волгограде и Астрахани курируют три координационных центра, где фиксируются все поступающие заявки и определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев.
В соответствии с поступившей заявкой волонтёры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также произвести оплату коммунальных платежей и почистить двор от снега. При желании пенсионеры могут получить по телефону квалифицированную юридическую и психологическую помощь.
На Приволжской магистрали количество задействованных в волонтёрском движении железнодорожников в этом году возросло до 163 человек. Добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.