Около 200 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали с начала 2021 года

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С начала текущего года волонтёры ПривЖД навестили 196 человек, каждому их которых была оказана необходимая помощь.Волонтерскую деятельность в Саратове, Волгограде и Астрахани курируют три координационных центра, где фиксируются все поступающие заявки и определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев.В соответствии с поступившей заявкой волонтёры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также произвести оплату коммунальных платежей и почистить двор от снега. При желании пенсионеры могут получить по телефону квалифицированную юридическую и психологическую помощь.На Приволжской магистрали количество задействованных в волонтёрском движении железнодорожников в этом году возросло до 163 человек. Добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.