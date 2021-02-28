28 Февраля 2021 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
16:46 | 27 февраля
Работы по возведению монолитного каркаса ЖК SYMBOL Елены Батуриной на Кипре завершены
17:00 | 26 февраля
В Саратове состоялись ежегодные Фединские чтения
16:09 | 26 февраля
Саратовских школьников протестировали на знание ПДД
15:15 | 26 февраля
В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» ОУНБ представляет очередное мероприятие из онлайн-проекта «Рождение Российской державы»
14:15 | 26 февраля
Около 200 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали с начала 2021 года
13:17 | 26 февраля
Работники Саратовского НПЗ приняли участие в финале лыжных гонок на призы губернатора области
12:40 | 26 февраля
Народный театр драмы «Пятое время года» приглашает на премьеру спектакля «Тень»
11:49 | 26 февраля
Состоялся фестиваль детских научно-технических проектов
10:53 | 26 февраля
Хвалынский театр "Лель" включен в федеральную программу "Большие гастроли"
09:55 | 26 февраля
ФПК запустила телеграм-канал о скидках на поезда дальнего следования
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Около 200 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали с начала 2021 года

Новости
Около 200 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали с начала 2021 года

В 2021 году на Приволжской магистрали продолжается активная работа по оказанию помощи неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся на самоизоляции.

С начала текущего года волонтёры ПривЖД навестили 196 человек, каждому их которых была оказана необходимая помощь.

Волонтерскую деятельность в Саратове, Волгограде и Астрахани курируют три координационных центра, где фиксируются все поступающие заявки и определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев.

В соответствии с поступившей заявкой волонтёры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также произвести оплату коммунальных платежей и почистить двор от снега. При желании пенсионеры могут получить по телефону квалифицированную юридическую и психологическую помощь.

На Приволжской магистрали количество задействованных в волонтёрском движении железнодорожников в этом году возросло до 163 человек. Добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.