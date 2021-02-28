Состоялся фестиваль детских научно-технических проектов
С 10 по 26 февраля 2021 года в МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи им. О.П. Табакова» состоялся фестиваль детских научно-технических проектов в рамках открытого городского социально-образовательного проекта «ТЕХНОМИКС-2021»
В мероприятиях Фестиваля приняли участие более 100 юных техников от 6 до 17 лет:
1.Конкурс технических проектов.
2. Турнир по начальному техническому моделированию.
3. Триатлон «Роботяша - пылесос».
Ребята доказали, что они хорошо разбираются в современных информационных технологиях, робототехнике, инженерном конструировании, компьютерной графике, могут успешно работать в команде.
Самые младшие участники робототехнического триатлона за 90 минут выполнили практические задания, связанные с созданием действующей конструкции устройства.
Юные конструкторы участвовали в турнире по изготовлению из бумаги объемной технической модели дирижабля. Модель произвольна, были использованы чертежи и эскизы, как существующих дирижаблей, так и концепт-арты различных дирижаблей из фильмов/мультфильмов/книг.
Также юные исследователи представили и защитили свои технические проекты. Наибольший интерес вызвала демонстрационная модель «Объемный дисплей для информационно-коммуникационного взаимодействия в сети Интернет», тематические действующие модели: «Конвейерная лента для сортировки объектов с искусственным интеллектом», «Незабудка», «Контекстная игра на основе объектно-ориентированного программирования на языке С++».
Городской социально-образовательный проект «ТЕХНОМИКС» продолжается. Каждый желающий может открыть для себя мир современной техники.
Вам помогут в этом партнеры проекта:
- инжиниринговый центр Дворца творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова;
- детский технопарк «Кванториум»;
- МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи»;
- ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма».
С результатами городского социально-образовательного проекта «ТЕХНОМИКС» можно будет ознакомиться после 3 марта на сайте комитета по образованию и на сайте Дворца творчества.