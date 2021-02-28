Состоялся фестиваль детских научно-технических проектов

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В мероприятиях Фестиваля приняли участие более 100 юных техников от 6 до 17 лет:1.Конкурс технических проектов.2. Турнир по начальному техническому моделированию.3. Триатлон «Роботяша - пылесос».Ребята доказали, что они хорошо разбираются в современных информационных технологиях, робототехнике, инженерном конструировании, компьютерной графике, могут успешно работать в команде.Самые младшие участники робототехнического триатлона за 90 минут выполнили практические задания, связанные с созданием действующей конструкции устройства.Юные конструкторы участвовали в турнире по изготовлению из бумаги объемной технической модели дирижабля. Модель произвольна, были использованы чертежи и эскизы, как существующих дирижаблей, так и концепт-арты различных дирижаблей из фильмов/мультфильмов/книг.Также юные исследователи представили и защитили свои технические проекты. Наибольший интерес вызвала демонстрационная модель «Объемный дисплей для информационно-коммуникационного взаимодействия в сети Интернет», тематические действующие модели: «Конвейерная лента для сортировки объектов с искусственным интеллектом», «Незабудка», «Контекстная игра на основе объектно-ориентированного программирования на языке С++».Городской социально-образовательный проект «ТЕХНОМИКС» продолжается. Каждый желающий может открыть для себя мир современной техники.Вам помогут в этом партнеры проекта:- инжиниринговый центр Дворца творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова;- детский технопарк «Кванториум»;- МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи»;- ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма».С результатами городского социально-образовательного проекта «ТЕХНОМИКС» можно будет ознакомиться после 3 марта на сайте комитета по образованию и на сайте Дворца творчества.