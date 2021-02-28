Хвалынский театр "Лель" включен в федеральную программу "Большие гастроли"

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Первым и пока единственным частным театром из Саратовской области, который попал в число счастливчиков, стал Театр кукол «Лель» из Хвалынска.В октябре хвалынские кукольники отправятся в Кострому и представят на суд публики три спектакля: «Слово о полку Игореве...», «Скрябин. Божественная поэма» и #Пушкин #Твиттер #Инстаграм.