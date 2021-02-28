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ФПК запустила телеграм-канал о скидках на поезда дальнего следования
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ФПК запустила телеграм-канал о скидках на поезда дальнего следования

Новости
ФПК запустила телеграм-канал о скидках на поезда дальнего следования

Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК" - дочернее общество ОАО "РЖД") запустила собственный телеграм-канал "Скидки на поезд ФПК" для информирования пассажиров об акциях на поезда дальнего следования.

Телеграм-канал станет оперативным источником информации о специальных предложениях перевозчика на поездки между различными городами и регионами России. Подписавшись на обновления, пассажиры будут первыми узнавать о новых маркетинговых инициативах АО "ФПК" для совершения наиболее выгодных путешествий.

Так, например, сейчас действует акция "Скидка в плацкартном вагоне". При приобретении билета в плацкартном вагоне фирменного поезда с датой отправления до 31 марта 2021 года предоставляется скидка до 26%. Таким образом, пассажиры могут купить билет на поезд № 1/2 Волгоград – Москва от 2047 рублей.

Также на канале публикуются скидки, приуроченные к праздникам, выгодные предложения для индивидуальных поездок в вагонах СВ и много другое.

Сообщения о новых акциях приходят подписчикам канала несколько раз в день. В каждом новом сообщении указывается название акции, направления и номера поездов, на которые распространяется ее действие, тип вагона (плацкарт, купе или СВ), а также период, в который можно приобрести билет со скидкой, и период отправления поезда, в который можно совершить выгодное путешествие. Кроме того, пассажир может перейти по ссылке в тексте сообщения на сайт ОАО "РЖД", где опубликована подробная информация об акции и условиях ее проведения.

Подписаться на телеграм-канал "Скидки на поезд ФПК" можно, перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia или набрав в строке поиска мессенджера "Телеграм" название канала.