Обладателем премии «Золотая идея-2020» стал Арзамасский приборостроительный завод

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Высокую оценку своей деятельности предприятие получило за разработку и освоение серийного производства бортовых инерциальных систем управления летательных аппаратов.На суд жюри Премии АПЗ имени П.И. Пландина вместе с АО «ГосНИИП», ПАО «ДНПП» и АО «МКБ «Факел» представил гироскоп ДНГДП-3001. К заявке было приложено 6 патентов, три из которых принадлежали АПЗ. Заместитель гендиректора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», д.т.н., профессор Павел Созинов назвал изделие высоконадежным и не имеющим аналогов в своем классе. А гендиректор АО «МКБ «Факел» Виктор Доронин заявил, что система управления изделием с применением ДУС ДНГДП-300 вносит значительный вклад в стабильность получаемых результатов и высокую эффективность изделий.