29 декабря 2020 ВТОРНИК
Новости
09:00 | 29 декабря
В областном музее краеведения завершена работа по созданию мультимедиа-гида
17:00 | 28 декабря
Десять муниципальных кинотеатров области получат субсидии Фонда кино
16:12 | 28 декабря
С 1 января льготная парковка для инвалидов будет действовать на основании данных ФРИ
15:32 | 28 декабря
В Вольском драматическом театре в закрытом формате состоялась премьера спектакля «Тётки»
14:45 | 28 декабря
Семь центров соцобслуживания оснастят «Учебные кухни» в 2021 году
14:19 | 28 декабря
Обладателем премии «Золотая идея-2020» стал Арзамасский приборостроительный завод
13:42 | 28 декабря
31 декабря центры «Мои Документы» работают до 15.00
12:52 | 28 декабря
В уборке последствий снегопада задействованы 228 спецмашин
12:00 | 28 декабря
Последнюю тренировку «СГАУ-Саратов» посетили юные спортсмены
11:29 | 28 декабря
«Интерлизинг» занял призовое место в Национальной премии «Лизинговая сделка года»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Обладателем премии «Золотая идея-2020» стал Арзамасский приборостроительный завод

Новости
Обладателем премии «Золотая идея-2020» стал Арзамасский приборостроительный завод


В номинации «Лучшее предприятие-соисполнитель» ежегодной Национальной премии «Золотая идея-2020» в сфере военно-технического сотрудничества лауреатом стал Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина.

Высокую оценку своей деятельности предприятие получило за разработку и освоение серийного производства бортовых инерциальных систем управления летательных аппаратов.

На суд жюри Премии АПЗ имени П.И. Пландина вместе с АО «ГосНИИП», ПАО «ДНПП» и АО «МКБ «Факел» представил гироскоп ДНГДП-3001. К заявке было приложено 6 патентов, три из которых принадлежали АПЗ. Заместитель гендиректора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», д.т.н., профессор Павел Созинов назвал изделие высоконадежным и не имеющим аналогов в своем классе. А гендиректор АО «МКБ «Факел» Виктор Доронин заявил, что система управления изделием с применением ДУС ДНГДП-300 вносит значительный вклад в стабильность получаемых результатов и высокую эффективность изделий.