С 1 января льготная парковка для инвалидов будет действовать на основании данных ФРИ

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В Саратовской области социальные выплаты по линии ПФР получает более 136,5 тысяч граждан с инвалидностью, из них более 7,4 тыс. детей-инвалидов.Самостоятельно подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных ФРИ, оператором которого является Пенсионный фонд РФ. Соответствующие изменения, ставшие еще одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов, вступили в силу с 1 июля 2020 года. За этот период в базе данных Федерального реестра инвалидов было зарегистрировано 211 тыс. автомобилей.С 1 января 2021 года получить доступ к льготной парковке можно будет только путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов.Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.Напомним, чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного средства, выбрать марку машины из перечня и указать период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой.Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф. При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними.За человеком одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется возможность парковки в специальных местах. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с инвалидностью.