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В Вольском драматическом театре в закрытом формате состоялась премьера спектакля «Тётки»
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В Вольском драматическом театре в закрытом формате состоялась премьера спектакля «Тётки»

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В Вольском драматическом театре в закрытом формате состоялась премьера спектакля «Тётки» по пьесе Александра Коровкина в постановке главного режиссера Алексея Козлова.

В центре сюжета - старинный дом и его обитательницы - милые, забавные старушки в исполнении Светланы Володиной и Ольги Чернядьевой.

Именно они и оказываются запутанными в круговерти событий, связанных с желанием слишком многих людей завладеть их родовым гнездом, расположенным, к несчастью, в самом центре города на элитной земле. В один прекрасный день к пенсионеркам является представитель администрации по фамилии Бабакин. Он пытается обмануть старушек и подсунуть им договор, по которому они из собственного дома должны будут переехать в «однушку» на окраине.

Члены художественного совета выразили единое мнение, что комедийный сюжет спектакля понравится самому взыскательному зрителю.
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