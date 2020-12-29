«Интерлизинг» занял призовое место в Национальной премии «Лизинговая сделка года»

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Компания «Интерлизинг» стала призером Премии, заняв второе место в номинации «Розничная лизинговая компания года». Организатором события выступила Федерация лизинга. В 2020 году на соискание Национальной премии в области лизинга «Лизинговая сделка года» было подано 99 заявок на 11 номинаций, включая 76 лизинговых сделок, их участникам стали 320 организаций.Жюри анализировало профессиональные достижения в розничном сегменте, учитывая выполненные внешние и внутренние проекты лизинговых компаний, влияющие на развитие как лизинговой отрасли, так и смежных отраслей экономики. Также оценивались динамика показателя «Объем нового бизнеса» в розничном сегменте за предыдущий год и за 9 месяцев 2020 года, объем лизингового портфеля в розничном сегменте по состоянию на конец 2019 года и по состоянию на 1 сентября этого года, количество розничных сделок на одного сотрудника.Гендиректор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов выразил благодарность за награду Федерации лизинга, страховым партнерам за поддержку и своей команде, достойно справившейся с поставленными задачами.