31 декабря центры «Мои Документы» работают до 15.00
В связи с новогодними праздниками в режим работы центров «Мои Документы» Саратовской области внесены следующие изменения: 30 декабря 2020 года – все центры работают в соответствии с обычным графиком, 31 декабря 2020 года – центры работают до 15.00.
1 - 10 января 2021 года – выходные дни. С 11 января 2021 года центры «Мои Документы» работают по обычному графику.
Более подробная информация доступна по телефону Единой справочной службы: (8452)65-39-69.