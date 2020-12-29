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В уборке последствий снегопада задействованы 228 спецмашин

Новости


Сегодня, 28 декабря, в Саратове коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада.

На расчистке улиц от снега и льда задействовано 228 единиц спецтехники. Работы ведутся во всех районах областного центра.

Традиционно сотрудники коммунальных служб в первую очередь чистят спуски и подъемы, пешеходные зоны и тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта и к объектам социальной сферы.

Прошлой ночью на улицы города была выведена 251 единица муниципальной техники.

Всего за прошедшие сутки было вывезено 4460 кубометров снега и наледи. Работы продолжаются.
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